Гран-при Бельгии: Ферстаппен показал лучший результат во второй практике
Вашему вниманию итоги второй свободной тренировки в Спа.
В пятницу, 26 августа, в Спа на автодроме Спа-Франкоршам состоялась вторая практика Гран-при Бельгии Формулы 1.
Лучший результат по итогам второй части свободных заездов продемонстрировал лидер текущего чемпионата Макс Ферстаппен (1:45.507) из Ред Булл, который был третьим в первой практике.
Вторым стал пилот Феррари Шарль Леклер (+0.862), а замкнул тройку гонщик Макларен Ландо Норрис (+1.082).
Гран-при Бельгии. Вторая практика:
Напомним, что гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 28 августа.
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