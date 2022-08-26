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Гран-при Бельгии: Ферстаппен показал лучший результат во второй практике

Вашему вниманию итоги второй свободной тренировки в Спа.
Сегодня, 19:38
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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В пятницу, 26 августа, в Спа на автодроме Спа-Франкоршам состоялась вторая практика Гран-при Бельгии Формулы 1.

Лучший результат по итогам второй части свободных заездов продемонстрировал лидер текущего чемпионата Макс Ферстаппен (1:45.507) из Ред Булл, который был третьим в первой практике.

Вторым стал пилот Феррари Шарль Леклер (+0.862), а замкнул тройку гонщик Макларен Ландо Норрис (+1.082).

Гран-при Бельгии. Вторая практика:

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 28 августа.

Читай также: Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года

На ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари макларен Ред Булл Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис
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