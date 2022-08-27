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Гран-при Бельгии: Перес быстрее Ферстаппена в третьей практике, Леклер только 7-й

Представляем вашему вниманию результаты последней практики в Спа.
Сегодня, 16:16
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images
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В субботу, 27 августа, прошла третья, она же финальная, тренировка Гран-при Бельгии.

Лучший результат показал пилот Ред Булл Серхио Перес. Мексиканец опередил своего напарника по команде Макса Ферстаппена на 0,137 с. Тройку быстрейших замкнул представитель Феррари Карлос Сайнс, уступивший Чеко 0,777 с.

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Сессию даже приходилось останавливать красными флагами из-за вылета и "встречи" с барьерами в исполнении Шарля Леклера. В итоге монегаск показал лишь седьмой результат.

Результаты третьей практики

Квалификация Гран-при Бельгии начнется в 17:00 по киевскому времени. Напомним, что сама гонка состоится в воскресенье, 28 августа, в 16:00.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Гран-при Бельгии свободная практика
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