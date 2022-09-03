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Автоспорт

"Это было очень глупо": Ферстаппен осудил фанатов, бросивших фаеры на трассу

Макс не оценил действия своих соотечественников.
Сегодня, 20:46
Нидерландские фанаты / Getty Images
Нидерландские фанаты / Getty Images
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Нидерландские фанаты - одни из самых страстных в Формуле 1. То, какие шоу они устраивают, поддерживая своего любимчика, Макса Ферстаппена, никто не устраивает. С ними могут поспорить разве что итальянские тифози во время исполнения гимна в Монце.

Однако во время квалификации Гран-при Нидерландов они перешли черту. Второй сегмент сессии пришлось остановить красными флагами, потому что кто-то выбросил на трассу фаер. То же самое повторилось и в третьем сегменте, но там все ограничилось желтыми флагами.

Подобным действием своих соотечественников остался недоволен Ферстаппен, завоевавший поул.

"Это было очень глупо", — цитирует Макса GP Fans. "Зажигать фаеры на трибунах - это здорово, хотя их количество должно быть ограничено. Но бросать их на трассу просто глупо. Нужно найти человека, который это сделал, чтобы он больше не появлялся".

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"Просто не делайте этого. Это никому не нужно. Вас выгонят, и вы не сможете посмотреть гонку. У нас же была остановлена сессия, потому что опасно, когда на трассе есть посторонние вещи. Не надо так делать".

Гран-при Нидерландов состоится в воскресенье, 4 сентября. Начало заезда - 16:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов
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