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Леклер: Надеюсь, Феррари сможет "поиграть" со стратегией, чтобы надавить на Ферстаппена

Шарль еще может пожалеть о своих словах, зная, какие решения любят принимать стратеги Скудерии.
Сегодня, 15:55
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images
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Лидер чемпионата Макс Ферстаппен вырвал у Шарля Леклера поул в квалификации Гран-при Нидерландов, опередив пилота Феррари всего на 0,021 с. Из-за особенности конфигурации трасса не является особо обгонной, а потому Леклеру важно обойти Ферстаппена на старте.

Но он также надеется, что его команда сможет использовать тот факт, что за Максом будут стартовать сразу два болида Скудерии.

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"На этой трассе очень сложно обогнать", — сказал Шарль после квалификации. "Я надеюсь, что мы будем так же близки, как сегодня, и надеюсь, что мы сможем немного поиграть со стратегией, моей и Карлоса, чтобы оказать давление на Макса", - передает слова монегаска Autosport.

В прошлогодней гонке в Зандворте Мерседес попытался разделить стратегии Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса в попытке победить Ферстаппена, но нидерландец все равно уверенно выиграл свою домашнюю гонку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Гран-при Нидерландов Шарль Леклер
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