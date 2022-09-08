Леклер и Сайнс представили специальные шлемы для Гран-при Италии
В пятницу, 9 сентября, традиционными свободными практиками начнется гоночный уик-енд в Италии.
Этот этап станет домашним для легендарной команды, которая уже десятилетие не может вернуть себе чемпионский титул - Феррари. Этап станет знаковым еще и потому, что в этом году Скудерия отмечает свое 75-летие. По этому поводу итальянцы подготовили специальные цвета формы, а также слегка изменится ливрея болидов.
Читай также: Хэмилтон начнет Гран-при Италии с конца стартовой решетки
К этому подготовились и пилоты команды, Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Они оба решили выступить в желтых шлемах - теперь во время гонки понять, кто есть кто, будет сложнее (если не обращать внимание на номер.
September 8, 2022
Inspired by the legendary @Ferrari #FerrariMonzaSP2 💛@CarlosSainz55’s #ItalianGP driver helmet is incredible 😍#essereFerrari 🟡 @ferraristore pic.twitter.com/mAgLUk3SKu— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 8, 2022
Напомним, что Гран-при Италии пройдет в воскресенье, 11 сентября. Начало заезда - 16:00 по киевскому времени.