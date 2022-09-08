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Автоспорт

Леклер и Сайнс представили специальные шлемы для Гран-при Италии

Теперь их можно будет различить на трассе в Монце только по номерам на болидах.
Вчера, 23:30
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / ferrarif1.com
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / ferrarif1.com
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В пятницу, 9 сентября, традиционными свободными практиками начнется гоночный уик-енд в Италии.

Этот этап станет домашним для легендарной команды, которая уже десятилетие не может вернуть себе чемпионский титул - Феррари. Этап станет знаковым еще и потому, что в этом году Скудерия отмечает свое 75-летие. По этому поводу итальянцы подготовили специальные цвета формы, а также слегка изменится ливрея болидов. 

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К этому подготовились и пилоты команды, Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Они оба решили выступить в желтых шлемах - теперь во время гонки понять, кто есть кто, будет сложнее (если не обращать внимание на номер.

Напомним, что Гран-при Италии пройдет в воскресенье, 11 сентября. Начало заезда - 16:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Карлос Сайнс Гран-при Италии Шарль Леклер
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