Порше планирует присоединиться к Ф1 в 2026 году, несмотря на провал сделки с Ред Булл

Недавно стало известно, что многообещающая сделка по слиянию в Формуле 1 Ред Булл и Порше сорвалась, так как после недавнего успеха "быки" захотели получить больше денег за акции своей команды. Также сообщалось, что Порше хотел снять со своих должностей Кристиана Хорнера и Гельмута Марко.

В пятницу, 9 сентября, на официальном сайте немецкого автопроизводителя было опубликовано заявление, подтверждающее срыв сделки. При этом Порше продолжает сохранять интерес к серии.

"В течение последних нескольких месяцев Порше и Ред Булл провели переговоры о возможности вступления в Формулу 1. Две компании теперь совместно пришли к выводу, что эти переговоры больше не будут продолжаться".

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"Предпосылка всегда заключалась в том, что партнерство будет основано на равных условиях, что будет включать не только партнерство с двигателем, но и команду. Этого нельзя было достичь. Тем не менее, после принятия последних изменений правил гоночная серия остается привлекательной средой для Порше, за которой будут продолжать следить".

Таким образом, Ред Булл либо будет искать нового партнера, либо "энергетики" сами займутся производством двигателя.