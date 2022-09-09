iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Порше планирует присоединиться к Ф1 в 2026 году, несмотря на провал сделки с Ред Булл

Теперь немецкий автопроизводитель будет следить за другими командами в поисках потенциальной покупки.
Сегодня, 14:47
Ред Булл и Порше
Ред Булл и Порше
0 0 0

Недавно стало известно, что многообещающая сделка по слиянию в Формуле 1 Ред Булл и Порше сорвалась, так как после недавнего успеха "быки" захотели получить больше денег за акции своей команды. Также сообщалось, что Порше хотел снять со своих должностей Кристиана Хорнера и Гельмута Марко.

В пятницу, 9 сентября, на официальном сайте немецкого автопроизводителя было опубликовано заявление, подтверждающее срыв сделки. При этом Порше продолжает сохранять интерес к серии.

"В течение последних нескольких месяцев Порше и Ред Булл провели переговоры о возможности вступления в Формулу 1. Две компании теперь совместно пришли к выводу, что эти переговоры больше не будут продолжаться".

Читай также: Леклер и Сайнс представили специальные шлемы для Гран-при Италии

"Предпосылка всегда заключалась в том, что партнерство будет основано на равных условиях, что будет включать не только партнерство с двигателем, но и команду. Этого нельзя было достичь. Тем не менее, после принятия последних изменений правил гоночная серия остается привлекательной средой для Порше, за которой будут продолжать следить".

Таким образом, Ред Булл либо будет искать нового партнера, либо "энергетики" сами займутся производством двигателя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 порше Ред Булл
0 0 0

Статьи по теме

Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Италии из-за езды непристегнутым в Зандворте Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Италии из-за езды непристегнутым в Зандворте
Леклер и Сайнс представили специальные шлемы для Гран-при Италии Леклер и Сайнс представили специальные шлемы для Гран-при Италии
Яннис повредил голеностоп в последнем матче группового этапа Евробаскета Яннис повредил голеностоп в последнем матче группового этапа Евробаскета
Помочь журналистам

Видео

Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Сборные16:02
Яннис повредил голеностоп в последнем матче группового этапа Евробаскета
Формула 115:44
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 115:37
Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Италии из-за езды непристегнутым в Зандворте
Европа15:10
Вингер Баварии снова получил травму
ММА14:52
Бои без правил: расписание боев и турниров
Формула 114:47
Порше планирует присоединиться к Ф1 в 2026 году, несмотря на провал сделки с Ред Булл
Европа14:23
Ньюкасл близок к подписанию экс-голкипера Ливерпуля
Европа14:09
АПЛ решила перенести ближайший тур из-за смерти королевы
Бокс13:48
Бокс: расписание боев
Лига Европы13:35
Бущан повредил колено в матче против Фенербахче
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK