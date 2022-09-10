Легендарный форвард Фиорентины наградил Леклера за победу в квалификации Гран-при Италии

Это была не единственная звезда итальянского футбола, которая побывала на автодроме в этот день.

В субботу, 10 сентября, на трассе в Монце состоялась квалификация предстоящего Гран-при Италии.

По итогам плотной борьбы поул завоевал представитель Феррари Шарль Леклер. Монегаск опередил Макса Ферстаппена из Ред Булл, который установил второе время. Третьим оказался напарник Шарля по команде Карлос Сайнс.

Традиционно после квалификация поул-ситтера награждают копией колеса, на который он ставит автограф. В этот раз вручать заслуженный приз был призван выдающийся в прошлом футболист, легенда Фиорентины и Серии А Габриэль Батистута. Батигол по просьбе Лелера сам расписался на награде.

Gabriel Batistuta 🤜⚽️🤛 Charles Leclerc



Keepie uppie the good work, Charles! That’s the Ferrari driver’s eighth @pirellisport Pole Position Award of the season 👏#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/MEm9wmBfOo — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

Стоит отметить, что Батистута был далеко не единственным представителем футбола во время гоночного уик-енда. На трибуне, поедающим свой обед, был замечен экс-игрок Ювентуса Патрис Эвра.

А до старта квалификации в боксы Скудерии заглянула икона "старой синьоры" Джанлуиджи Буффон, который подарил Сайнсу и Леклеру свою футболку с автографом.

Напомним, что Гран-при Италии состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало заезда - 16:00 по киевскому времени.