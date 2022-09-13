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Автоспорт

Вольфф, Бинотто и Хорнер высказались о последних кругах Гран-при Италии

Руководители команд, в целом, сошлись во мнении относительно концовки гонки.
Сегодня, 13:26
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images
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В воскресенье, 11 сентября, в Монце прошел Гран-при Италии, победителем которого стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вместе с ним в тройке призеров финишировали Шарль Леклер (Феррари) и Джордж Расселл (Мерседес).

Главным минусом заезда все считают последние шесть кругов, когда из-за Схода Даниэля Риккардо, на трассе появилась машина безопасности, которая пробыла там до самого финиша. Руководители команд-призеров высказались на эту тему, придерживаясь одного мнения - гонку нужно было возобновлять.

"Дирекция гонки будет раскритикована, но в этот раз они следовали правилам", - сказал Тото Вольфф, намекая на схожий эпизов в Абу-Даби 2021 года.

"Я думаю, у ФИА было достаточно времени, чтобы поступить сегодня по-другому", - цитирует Маттиа Бинотто Motorsport.

"Считаю, что у них было более чем достаточно времени, чтобы возобновить гонку", - признался Кристиан Хорнер.

После Гран-при Италии Ферстаппен увеличил свой отрыв от Леклера в личном зачете пилотов до 116 очков. Уже после следующей гонки в Сингапуре нидерландец сможет стать двукратным чемпионом мира.

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