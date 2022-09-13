У Албона возникли осложнения после операции на аппендиксе

К счастью, Алексу уже стало лучше и через три недели он должен будет выступить в Сингапуре.

Пилот Уильямс Алекс Албон не смог принять участие в субботних сессиях и в Гран-при Италии из-за аппендицита. Его вполне успешно заменил Ник Де Врис, финишировавший в очках в своей дебютной гонке Формулы 1.

На официальном сайте Уильямс появилось заявление команды, в котором говорится, что у Албона возникли осложнения после операции. На данный момент с тайским пилотом уже все в порядке.

"Утром в субботу, 10 сентября, Алексу Албону поставили диагноз аппендицита, и он был госпитализирован в больницу Сан-Херардо для лечения. В субботу в обед ему сделали успешную лапароскопическую операцию".

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"После операции у Алекса возникли неожиданные послеоперационные осложнения от анестезии, которые привели к дыхательной недостаточности — известному, но редкому осложнению. Он был повторно интубирован и переведен в реанимацию для поддержки".

"За ночь он отлично поправился, и вчера утром его отключили от искусственной вентиляции легких. В настоящее время он переведен в общую палату и, как ожидается, вернется домой завтра. Других осложнений не было. Алекс полностью сосредоточен на восстановлении и подготовке к Гран-при Сингапура в конце этого месяца".

"Алекс хотел бы поблагодарить за отличный уход и поддержку, которую он получил, в том числе от медперсонала, анестезиолога и отделения интенсивной терапии в Osperdale San Gerardo — ASST Monza, медицинской команды ФИА, его тренера по производительности Патрика Хардинга, команду Уильямс и доктора Люка Беннета из HINTSA Performance".

Из-за успеха Де Вриса второй пилот Уильямс Николас Латифи теперь занимает 21-е место в личном зачете пилотов. Ниже него находится только Нико Хюлькенберг, который заменял Себастьяна Феттеля в первых двух гонках.