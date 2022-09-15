Российский пилот примет участие в свободной практике в составе Феррари на Гран-при США

После того, как РФ развязала войну против Украины, Формула 1 разорвала все возможные связи со страной-агрессором, отказавшись от больших денег за проведение Гран-при. Хаас разорвал контракт со своим титульным спонсором Уралкалием, после чего команду покинул российский гонщик Никита Мазепин.

Но, как оказалось, не все российское ушло из Формулы 1. Как сообщает официальный сайт Ф1, Феррари решила, что на первой практике Гран-при США в Остине выступит ее резервный пилот Роберт Шварцман.

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Россиянин, чей отец владеет бизнесом в РФ, был рожден в Тель-Авиве, а потому владеет израильским гражданством. Всю свою карьеру он выступал под российским флагом, но после того, как его страна начала убивать украинцев, он сменил его на израильскую лицензию, что и позволит ему выйти на трассу в Остине.

На данный момент неизвестно, кого из пары Шарль Леклер-Карлос Сайнс россиянин заменит в кокпите болида Скудерии.