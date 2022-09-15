iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Российский пилот примет участие в свободной практике в составе Феррари на Гран-при США

Это станет возможным из-за его израильского гражданства.
Сегодня, 18:05
Роберт Шварцман / Getty Images
Роберт Шварцман / Getty Images
0 0 0

После того, как РФ развязала войну против Украины, Формула 1 разорвала все возможные связи со страной-агрессором, отказавшись от больших денег за проведение Гран-при. Хаас разорвал контракт со своим титульным спонсором Уралкалием, после чего команду покинул российский гонщик Никита Мазепин.

Но, как оказалось, не все российское ушло из Формулы 1. Как сообщает официальный сайт Ф1, Феррари решила, что на первой практике Гран-при США в Остине выступит ее резервный пилот Роберт Шварцман.

Читай также: Феттель и Хаккинен подтвердили участие в Гонке чемпионов-2023

Россиянин, чей отец владеет бизнесом в РФ, был рожден в Тель-Авиве, а потому владеет израильским гражданством. Всю свою карьеру он выступал под российским флагом, но после того, как его страна начала убивать украинцев, он сменил его на израильскую лицензию, что и позволит ему выйти на трассу в Остине.

На данный момент неизвестно, кого из пары Шарль Леклер-Карлос Сайнс россиянин заменит в кокпите болида Скудерии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Гран-при США Роберт Шварцман
0 0 0

Статьи по теме

Феттель и Хаккинен подтвердили участие в Гонке чемпионов-2023 Феттель и Хаккинен подтвердили участие в Гонке чемпионов-2023
У Албона возникли осложнения после операции на аппендиксе У Албона возникли осложнения после операции на аппендиксе
Вольфф, Бинотто и Хорнер высказались о последних кругах Гран-при Италии Вольфф, Бинотто и Хорнер высказались о последних кругах Гран-при Италии
Аполлон - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций Аполлон - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Гостеприимство по-датски: Копенгаген подарил фанатам Севильи пиво во время матча Лиги чемпионов
Гостеприимство по-датски: Копенгаген подарил фанатам Севильи пиво во время матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Лига конференций19:20
Аполлон - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Европа19:03
Четыре игрока основы Атлетико рискуют пропустить мадридское дерби против Реала
Лига Чемпионов18:41
Гостеприимство по-датски: Копенгаген подарил фанатам Севильи пиво во время матча Лиги чемпионов
Европа18:35
Амаш и Пихаленок - в старте Днепра-1 на матч против Аполлона
Европа18:19
Ньюкасл включился в борьбу за Мудрика
Формула 118:05
Российский пилот примет участие в свободной практике в составе Феррари на Гран-при США
Европа17:55
Экс-футболист Реала перешел в стан греческого гранда
Автоспорт17:41
Феттель и Хаккинен подтвердили участие в Гонке чемпионов-2023
Теннис17:32
Федерер анонсировал завершение карьеры
Европа16:56
Раванелли: Ювентус – команда без души, разочарование во всем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK