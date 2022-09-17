Стролл: Для меня Алонсо был злодеем, ведь я болел за Шумахера

Фернандо Алонсо в 2023 году станет новым напарником Лэнса Стролла в Астон Мартине после того, как Себастьян Феттель решил завершить карьеру.

Обсуждая своего будущего напарника, канадец признался, что в детстве считал испанца злодеем, так как поддерживал Михаэля Шумахера в борьбе за чемпионство.

"Я был фанатом Шумахера. Без сомнений, это было важнее всего! Наблюдать за ним (Алонсо) по телевизору в 2005 и 2006 годах, когда он выиграл чемпионство у Шумахера, было не очень здорово!", - цитирует Лэнса Lookcharms.

Стролл добавил: "Нандо был для меня чем-то вроде злодея — мне было шесть или семь, поэтому я рассуждал, как в кино. Он был злодеем".

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"Впоследствии, повзрослев и, особенно, попав в Формулу 1, я узнал его получше, он очень интересный и захватывающий персонаж. Он до сих пор такой. Он один из лучших пилотов на данный момент. И он все еще выступает в 42 года - никакого давления".

В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо занимает девятое место в личном зачете пилотов с 59 очками в активе. В это же время Лэнс Стролл идет только 18-м с пятью очками, хотя у Себастьяна Феттеля целых 20 очков.