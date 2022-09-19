Альпин раздумывает о закрытии своей молодежной академии Ф1 из-за саги с Пиастри

Вот до чего может довести команду всего одно объявление о завершении карьеры одного 4-кратного чемпиона мира.

Генеральный директор Альпин Лоран Росси предположил, что программа молодых пилотов команды Формулы 1 может быть закрыта в ответ на сагу Оскара Пиастри, передает The Race. Пиастри, резервный пилот французской команды, является частью академии заводской команды Рено с 2020 года.

Он становился чемпионом в Формуле 3 и Формуле 2 в качестве юниора Рено/Альпин и рассматривался как будущий гонщик команды. Но он решил уйти в МакЛарен, так и не дождавшись своего шанса.

"Это нехорошо для спорта", — сказал Росси. "Помимо нашей "раны", я думаю, что это также задело и сам спорт".

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Уход Пиастри из организации, которая поддерживала его последние пару лет карьеры и намеревалась посадить его за руль болида Уильямс в следующем году, привел к некоторым предположениям, что команды Ф1 будут думать дважды, прежде чем поддерживать молодых пилотов в будущем.

"Мы были теми, кто обжег всех остальных. Проблема, которую он создает, заключается в том, что он делает рынок слишком изменчивым местом. Это ставит под угрозу заинтересованные стороны, которые инвестируют в него".

Лоран Росси

"Если вы решите, что будете экономить деньги каждый год, не инвестируя в гонщиков, а затем просто переманиваете их на сэкономленные деньги, это другое предложение. Я не уверен, поэтому я хочу продолжать их тренировать, иначе мне придется заключить с ними контракт, который может им не понравиться".

"Теперь нам действительно интересно, стоит ли (продолжать) инвестировать в гонщиков, помимо тех, кто у нас уже есть, и с которыми мы собираемся выполнять до конца наши обязательства, поскольку у нас с ними многолетние планы. Но если встанет вопрос, собираемся ли мы брать новых водителей - а нам это надо?".

У Альпин еще не было ни одного юниора, который попал на стартовую решетку Ф1. Чжоу Гуаньюй окончил академию команды, после чего дебютировал в серии в составе Альфа Ромео.