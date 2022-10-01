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Хэмилтон: Сочувствую болельщикам, когда досрочно становится известным имя чемпиона

Сомнительно, что он кому-то сочувствовал, когда в Мексике становился 7-кратным чемпионом мира.
Сегодня, 21:18
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images
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Даже после неудачной квалификации Макс Ферстаппен все еще считается одним из фаворитов на победу в Гран-при Сингапура. А при определенных условиях он может стать двукратным чемпионом мира уже после гонки на Марина Бей.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что ему не нравится, когда обладатель титула определяется за несколько этапов до конца сезона.

"Определенно, я сочувствую болельщикам, потому что для всех, и даже для нас в прошлом году, сражение до самого конца - это было очень напряженно. Поэтому никогда не бывает хорошо, когда сезон заканчивается раньше", — цитирует Хэмилтона The Race.

"Даже когда я раньше становился чемпионом в таких местах, как Мексика… Для вас как для одного человека это здорово, но для спорта это не впечатляюще. Поэтому я очень благодарен за то, что у меня был 2008 год вплоть до последних 17 секунд, и в прошлом году было почти то же самое. Давайте надеяться, что в будущем все будет немного лучше".

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Напомним, что в 2008 году Льюис Хэмилтон выиграл свой первый чемпионский титул.Британец вырвал его из рук Фелипе Массы буквально на последних метрах Гран-при Бразилии. Однако, в основном, он становился чемпионом досрочно за несколько гонок до конца чемпионата.

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