Гран-при Японии: Алонсо - лучший в первой дождевой практике, Феррари слегка отстала

Ранним утром пятницы, 7 октября, Формула 1 спустя три года вернулась на автодром Судзука, где скоро пройдет Гран-при Японии.

Японские фанаты явно соскучились по гонкам, оригинально подготовившись к этапу.

Первая свободная практика получилась дождевой. Пилотам было сложно управлять болидами - никто не провел на треке больше 14 кругов, часто вылетая в гравий. В итоге всего за семь кругов лучшее время сессии установил Фернандо Алонсо (Альпин). На 0,3 с от него отстали оба представителя Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

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В конце тренировки по пути в боксы Мик Шумахер из Хаас не справился с управлением и вылетел в барьеры, что привело к аварии.

Результаты первой практики:

Напомним, что этап в Японии будет ранним для Европы: квалификация состоится 8 октября в 09:00 по киевскому времени, а сам Гран-при начнется в 08:00 в воскресенье, 9 октября.