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Автоспорт

Гран-при Японии: Пилоты Мерседес возглавили вторую практику, Ферари провалилась

Япония продолжает "радовать" своей погодой.
Сегодня, 10:52
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images
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На автодроме Судзука прошла вторая свободная практика предстоящего Гран-при Японии.

Несмотря на то, что погодные условия слегка улучшились по сравнению с первой сессией, это не отменило дождь, из-за которого пилоты использовали и промежуточные, и даже дождевые шины. Гонщики снова аквапланировали, не забывая вылетать в гравий.

Лучше всех с такими условиями справились представители Мерседес: Джордж Расселл стал быстрейшим, а Льюис Хэмилтон уступил своему напарнику 0,235 с. Третьим оказался Макс Ферстаппен, претендующий на чемпионство по итогам уик-енда.

Читай также: Гран-при Японии: Алонсо - лучший в первой дождевой практике, Феррари слегка отстала

А вот пилоты Феррари провалились. И если Карлос Сайнс показал хотя бы шестой результат, то вот Шарль Леклер и вовсе выпал из топ-10, заняв одиннадцатую строчку.

Результаты второй практики:

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в кубке Конструкторов.

Квалификация состоится в субботу, 8 октября, в 09:00 по киевскому времени. Заезд пройдет в воскресенье, 9 октября, в 08:00.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари мерседес Ред Булл Гран-при Японии свободная практика
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