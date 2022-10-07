Гран-при Японии: Пилоты Мерседес возглавили вторую практику, Ферари провалилась

На автодроме Судзука прошла вторая свободная практика предстоящего Гран-при Японии.

Несмотря на то, что погодные условия слегка улучшились по сравнению с первой сессией, это не отменило дождь, из-за которого пилоты использовали и промежуточные, и даже дождевые шины. Гонщики снова аквапланировали, не забывая вылетать в гравий.

Лучше всех с такими условиями справились представители Мерседес: Джордж Расселл стал быстрейшим, а Льюис Хэмилтон уступил своему напарнику 0,235 с. Третьим оказался Макс Ферстаппен, претендующий на чемпионство по итогам уик-енда.

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А вот пилоты Феррари провалились. И если Карлос Сайнс показал хотя бы шестой результат, то вот Шарль Леклер и вовсе выпал из топ-10, заняв одиннадцатую строчку.

Результаты второй практики:

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в кубке Конструкторов.

Квалификация состоится в субботу, 8 октября, в 09:00 по киевскому времени. Заезд пройдет в воскресенье, 9 октября, в 08:00.