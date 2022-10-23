Стролл устроил страшную аварию с Алонсо на Гран-при США

Не успел испанец перейти в Астон Мартин, как его будущий напарник чуть не вынес его.

Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо поучаствовали в страшной аварии на Гран-при США.

На 22-м круге гонки испанец шел на обгон соперника на прямой, но в самый неподходящий момент Стролл сместился влево. Алонсо влетел в заднюю часть болида канадца, из-за чего чуть не отправился в полет в стиле Марка Уэббера на Гран-при Европы 2010 года.

В результате Стролл был вынужден сойти, а двукратный чемпион мира продолжил заезд.

Читай также: "Чуть не прослезился": Вольфф посмеялся над речью Хорнера о невиновности Ред Булл

Произойди столкновение чуть раньше, Фернандо мог бы влететь в острую часть барьера, что могло бы привести к серьезным последствиям.

Еще на первом круге был вынужден сойти Карлос Сайнс из-за влетевшего в него Джорджа Расселла, а Валттери Боттас незадолго до аварии Стролла и Алонсо вылетел в гравий из-за порыва ветра в повороте.