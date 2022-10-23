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Стролл устроил страшную аварию с Алонсо на Гран-при США

Не успел испанец перейти в Астон Мартин, как его будущий напарник чуть не вынес его.
Вчера, 23:13
Авария Алонсо и Стролла / Formula 1/formula1.com
Авария Алонсо и Стролла / Formula 1/formula1.com
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Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо поучаствовали в страшной аварии на Гран-при США.

На 22-м круге гонки испанец шел на обгон соперника на прямой, но в самый неподходящий момент Стролл сместился влево. Алонсо влетел в заднюю часть болида канадца, из-за чего чуть не отправился в полет в стиле Марка Уэббера на Гран-при Европы 2010 года.

В результате Стролл был вынужден сойти, а двукратный чемпион мира продолжил заезд.

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Произойди столкновение чуть раньше, Фернандо мог бы влететь в острую часть барьера, что могло бы привести к серьезным последствиям.

Еще на первом круге был вынужден сойти Карлос Сайнс из-за влетевшего в него Джорджа Расселла, а Валттери Боттас незадолго до аварии Стролла и Алонсо вылетел в гравий из-за порыва ветра в повороте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при США Фернандо Алонсо Астон Мартин Лэнс Стролл Альпин
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