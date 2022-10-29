Гран-при Мексики: Пилоты Мерседес стали лучшими в третьей практике, Ферстаппен - в тройке

В субботу, 29 октября, на автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоялась третья практика Гран-при Мексики Формулы 1.

Лучший результат по итогам свободной тренировки показал пилот Мерседес Джордж Расселл (1:18.399).

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Второе время продемонстрировал его напарник по команде Льюис Хэмилтон (+0.144), а замкнул тройку уже действующий чемпион нынешнего сезона Макс Ферстаппен (+0.477) из Ред Булл.

Гран-при Мексики. Третья практика

Источник: twitter.com/F1

Квалификация состоится 29 октября в 23:00. Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, 30 октября. Начало заезда - в 22:00 по киевскому времени.

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