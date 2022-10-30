Хэмилтон: Я не в отношениях, болид - мой ребенок

Льюис Хэмилтон уже достаточно давно скрывает свою личную жизнь. В интервью для The Independent он поделился своими взглядами на жизнь и объяснил, почему не стоит ждать от него новостей об отношениях, пока он еще участвует в Формуле 1.

"Я знаю, в какой момент (негоночная деятельность) начинает отвлекать от гонок. Я никогда не дойду до этой точки. Я каждый день говорю "нет" такому большому количеству вещей. Я могу отказаться, если пойму, что это негативно скажется на моей подготовке, тренировках".

"Это также распространяется на друзей и отношения. Формула 1 – то, на чем я сосредоточен. Я не в отношениях, у меня нет детей. Болид – мой ребенок. Я чувствую себя счастливым. В моей жизни стало гораздо больше приземленных вещей. Когда я, к примеру, приезжаю на базу команды, рядом моя семья, так что обстановка более приятная во всех смыслах".

Напомним, что Льюис Хэмилтон будет стартовать третьим на Гран-при Мексики, который состоится в воскресенье, 30 октября, в 22:00 по киевскому времени.