Хэмилтон: Нам нужно отказаться от социальных сетей, они становятся токсичнее

По мнению Льюиса, социальные сети могли бы быть использованы во благо, а не во вред, но этого не происходит.

Макс Ферстаппен объявил бойкот Sky Sports из-за постоянных нападок на него и Ред Булл, а также из-за недавних комментариев английского журналиста Теда Кравица. Нидерландец добавил, что на его решение также повлияли социальные сети, которые становятся слишком токсичными.

Своего оппонента на трассе поддержал Льюис Хэмилтон, который заявил, что всем нужно отказаться от социальных сетей.

"С годами социальные сети становятся все более и более токсичными", - цитирует Льюиса Marca. "В конечном итоге мы все должны от них избавиться. Психическое здоровье сейчас очень важно. Многие люди читают комментарии и то, что пишут остальные - и это ранит".

"К счастью, я этого не читаю, но медиа-платформы должны делать больше для защиты людей, особенно детей и женщин. На данный момент они этого не делают, поэтому я думаю, что это (онлайн-ненависть) будет продолжаться".

Lewis on the toxicity of social media#MexicoGP pic.twitter.com/pFUBLlQEim — Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) October 31, 2022

В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон до сих пор не одержал ни единой победы. На протяжении всей своей карьеры 7-кратный чемпион мира хотя бы раз за сезон финишировал первым.