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Автоспорт

Немецкий пилот займет последнее свободное место за рулем болида Хаас в 2023 году

Американская команда вскоре объявит состав пилотов на следующий сезон.
Сегодня, 14:31
Нико Хюлькенберг и Мик Шумахер / Getty Images
Нико Хюлькенберг и Мик Шумахер / Getty Images

На данный момент в пелотоне Формулы 1 осталось всего одно свободное место на сезон-2023.

Хаас до сих пор не объявил имя того, кто станет напарником Кевина Магнуссена в следующей кампании. Нынешний второй пилот американского коллектива Мик Шумахер не смог гарантировать себе третий сезон в Формуле 1.

Как сообщает GP Blog, Хаас уже определился с заменой Шумахера. Ею станет экс-пилот Форс Индии (нынешний Астон Мартин) и Рено Нико Хюлькенберг. Соответсвтующее объявление состоится 10 ноября - за день до начала этапа в Бразилии.

В нынешнем сезоне 35-летний немец является резервным пилотом Астон Мартина. Он заменял Себастьяна Феттеля на Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, когда 4-кратный чемпион мира был болен коронавирусом.

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В то же самое время сын Михаэля Шумахера в этом году набрал свои первые очки в карьере в Ф1, финишировав 8-м в Великобритании и 6-м в Австрии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Нико Хюлькенберг Мик Шумахер

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