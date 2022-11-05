Риккардо признался, что посещал психолога в 2021 году

"Медоед" рассказал о сложностях, которые возникли в его жизни, и как он с ними справлялся.

Даниэля Риккардо не будет на стартовой решетке в 2023 году после того, как МакЛарен решил расторгнуть его контракт на год раньше и заменить его новичком Оскаром Пиастри из-за его плохих выступлений.

Австралиец рассказал, как его борьба на трассе сопровождала его и в личной жизни.

"Всякий раз, когда мы думали, что найдем решение, возникал новый набор проблем", — цитирует Дэна Crash.net. "Когда ты так много вкладываешь во что-то, и это не работает, возникает печаль. Это доходит до вас. В прошлом году это повлияло на меня слишком сильно".

"Я начал общаться с психологом в прошлом году. Самый сложный год, который у меня был".

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Даниэлю не хватило более длительного перерыва между Гран-при, чтобы иметь возможность перезагрузиться.

"Гонки во многом ориентированы на результат и определяют ваше воскресное счастье. Я пренебрегал дружбой и думал, что было бы хорошо поговорить с кем-нибудь, чтобы убедиться, что две стороны моей жизни не пересекутся".

"С таким длинным календарем было трудно оторваться от того, что происходило в гонках".

В нынешнем сезоне Даниэль Риккардо занимает 12-е место в личном зачете пилотов, заработав 35 очков за 20 гоночных этапов.