Риккардо признался, что посещал психолога в 2021 году
Даниэля Риккардо не будет на стартовой решетке в 2023 году после того, как МакЛарен решил расторгнуть его контракт на год раньше и заменить его новичком Оскаром Пиастри из-за его плохих выступлений.
Австралиец рассказал, как его борьба на трассе сопровождала его и в личной жизни.
"Всякий раз, когда мы думали, что найдем решение, возникал новый набор проблем", — цитирует Дэна Crash.net. "Когда ты так много вкладываешь во что-то, и это не работает, возникает печаль. Это доходит до вас. В прошлом году это повлияло на меня слишком сильно".
"Я начал общаться с психологом в прошлом году. Самый сложный год, который у меня был".
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Даниэлю не хватило более длительного перерыва между Гран-при, чтобы иметь возможность перезагрузиться.
"Гонки во многом ориентированы на результат и определяют ваше воскресное счастье. Я пренебрегал дружбой и думал, что было бы хорошо поговорить с кем-нибудь, чтобы убедиться, что две стороны моей жизни не пересекутся".
"С таким длинным календарем было трудно оторваться от того, что происходило в гонках".
В нынешнем сезоне Даниэль Риккардо занимает 12-е место в личном зачете пилотов, заработав 35 очков за 20 гоночных этапов.