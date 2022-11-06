У трехкратного чемпиона мира Ф1 проблемы из-за пожелания смерти новому президенту Бразилии

Нельсон Пике уже в который раз попадает в скандальные ситуации за свои высказывания.

Бразильская прокуратура начала расследование в отношении трехкратного чемпиона Формулы 1 Нельсона Пике после того, как он пожелал смерти новоизбранному президенту Бразилии Луисиу Инасиу Луле да Силве, а его слова были зафиксированы на видео, передает FOX Sports.

Да Силва с небольшим перевесом выиграл недавние президентские выборы у действующего президента Жаира Болсонару, чьим хорошим другом является 70-летний Пике.

Бывший гонщик Формулы 1 — один из тысяч протестующих, вышедших на улицы, чтобы заявить, что они не согласны с результатами выборов, которые были подтверждены высшими избирательными органами Бразилии. Пике также хочет, чтобы вооруженные силы не позволили Да Силве занять свой пост.

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В заявлении федеральной прокуратуры Бразилии говорится, что она проведет расследование в отношении Пике за предполагаемое подстрекательство к насилию и за разжигание разногласий между вооруженными силами и другими ветвями власти.

"Нельсон Пике является известным человеком, и поэтому он должен знать, что его заявления могут дойти до сотен тысяч людей", — говорится в заявлении прокуратуры.

Ожидается, что Пике и человек, записавший видео, дадут показания в федеральной полиции Бразилии. Пике не стал комментировать решение провести расследование в отношении него.

Напомним, что ранее в этом году Пике уже попал в другой скандал, когда он использовал расистские и гомофобные высказывания в адрес 7-кратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.