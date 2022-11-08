Алонсо заявил о готовности выступить в 24 часа Ле-Мана в одной команде с Ферстаппеном

Еще летом Макс Ферстаппен признался, что был бы не против попробовать свои силы в гонках на выносливость - легендарном 24 часа Ле-Мана.

Фернандо Алонсо, ставший двукратным победителем этого заезда во времена своего "отдыха" от Формулы 1, заявил о готовности стать напарником нидерландца, если тот все же решит там выступить.

"Я знаю, что Макс хочет однажды немного потренироваться в гонках на выносливость, и я знаю, что он хотел бы поучаствовать в 24 часах Ле-Мана", - цитирует Нандо Motorsport."Я, конечно, готов сделать это вместе. Я думаю, мы должны дать этой идее шанс, если мы сможем выступать за конкурентоспособную команду".

Испанцу также предложили, что отец Макса, Йос, мог бы присоединиться к их дуэту, учитывая, что составы на Ле-Ман обычно состоят из трех гонщиков.

"На данный момент я предпочитаю Макса. Но я также очень уважаю Йоса. Он бы мог занять роль руководителя команды!".

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Стоит отметить, что Йос Ферстаппен стал победителем Ле-Мана в классе LMP2 в 2008 году в составе нидерландской команды Van Merksteijn Motorsport.