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"Последний круг вместе": Феттель разместит 1000 фото фанатов на своем шлеме на Гран-при Абу-Даби

Себ хочет по-особенному попрощаться со своими поклонниками, заодно собрав средства для защиты окружающей среды.
Сегодня, 21:01
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

В воскресенье, 20 ноября, сезон Формулы 1 2022 года завершится традиционной гонкой в Абу-Даби.

Этот Гран-при станет особенным, так как станет последним для 4-кратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля - немец по ходу нынешнего сезона принял решение завершить карьеру.

В видео, которое он опубликовал у себя в Instagram, Себ объявил, что разместит на своем гоночном шлеме в Абу-Даби 1000 фото фанатов. Счастливчики будут выбраны путем благотворительного аукциона, а все вырученные средства пойдут на проекты Феттеля по защите окружающей среды.

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Напомним, что на этой неделе состоится Гран-при Бразилии, стартовая решетка которого будет определена путем последнего в этом году спринта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Себастьян Феттель Астон Мартин

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