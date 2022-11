Мерседес и Ред Булл провели выставочные заезды в Лас-Вегасе

В связи с возвращением Лас-Вегаса в календарь Формулы 1 в 2023 году, Caesars Palace провела насыщенное событиями волнующее мероприятие, которое продлилось весь день, чтобы познакомить тысячи болельщиков с духом "Королевы автоспорта".

Льюис Хэмилтон, Серхио Перес, Джордж Рассел и Алекс Албон присутствовали на вечеринке в честь скорого возвращения Ф1 в Вегас. Болельщики наслаждались живыми автомобильными заездами, пит-стопами, симуляторами F1 Esports.

Они также имели возможность сфотографироваться с болидами, трофеями и эксклюзивными подарками на знаменитой Лас-Вегас-Стрип.

WE. CAN'T. GET. ENOUGH 🤩



Formula 1 meets Las Vegas ✨



🎥 x u/schmidtbrosins, alphy_a1, bdam24 on Instagram #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/RiTWqRIcHe — Formula 1 (@F1) November 6, 2022

Donuts on the Las Vegas Strip 😍🍩



Name us a better duo 😉#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/OlpzM1YKLk — Formula 1 (@F1) November 6, 2022

All the angles. 📹



Which one is your favourite? 💬 pic.twitter.com/BLshTkz5u0 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 7, 2022

Особенно красиво смотрелись вечером "серебряные стрелы" с неоновой подсветкой, создавая атмосферу, типичную для города из Невады.

Напомним, что на этой неделе состоится Гран-при Бразилии, а также последний спринт сезона.