"Теперь я один из вас": Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии

Льюис Хэмилтон официально стал почетным гражданином Бразилии во время подготовки к Гран-при Сан-Паулу, который пройдет в эти выходные, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Семикратный чемпион мира официально получил награду в Палате депутатов в Бразилии в понедельник, 7 ноября, где он отметил влияние своего кумира Айртона Сенны, когда он рос, мечтая о гонках в Формуле 1, и поддержку, которую он получил от этой страны с момента прибытия в спорт.

"Я хотел бы сказать большое-большое спасибо всем здесь, всем тем, кто свернул горы, чтобы сделать этот день возможным. Честно говоря, для меня большая честь быть здесь, получая и принимая это гражданство. Я действительно чувствую, что теперь я, наконец, один из вас", — сказал Льюис под восторженные аплодисменты.

"Я действительно хочу посвятить сегодня эту честь Айртону Сенне, семье Айртона, его друзьям и фанатам. Что касается меня, когда мне было пять лет, я впервые увидел гонку Айртона, и именно в этот момент я понял, что хочу стать чемпионом мира, как и он".

"Именно тогда я узнал о Бразилии. Именно тогда я начал играть в FIFA за Бразилию! Но на самом деле, через его глаза я смог увидеть, какими страстными были бразильцы, и как глубоко это уходит: любовь и страсть, которые вы испытываете к своей стране, насколько она прекрасна. Я так рад провести здесь еще немного времени".

Sir Lewis Hamilton, honorary citizen of Brazil 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/SuWXWehO9j — Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) November 7, 2022

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Во время своего выступления Хэмилтон подчеркнул неизменную приверженность "стремлению к переменам и разнообразию" во всем мире, добавив, что, когда он едет в Бразилию, он чувствует вдохновение, увидев, как "так много людей борются за одно и то же".