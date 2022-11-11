Гран-при Бразилии. Всего 0,008 с разделили первую тройку в первой практике

В пятницу, 11 ноября, в Сан-Паулу на автодроме Интерлагос завершилась первая практика Гран-при Бразилии.

По итогам сессии лучшее время было установлено пилотом Ред Булл Серхио Пересом Мексиканец сумел опередить Шарля Леклера из Феррари всего на 0,004 с, который в свою очередь сам оказался быстрее Макса Ферстаппена на то же время.

Результаты первой практики:

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В этот уик-енд состоится последний в сезоне спринт. Квалификация спринтерской гонки пройдет в пятницу, 11 ноября, в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в кубке Конструкторов.