iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Гран-при Бразилии. Всего 0,008 с разделили первую тройку в первой практике

Представляем вашему вниманию результаты прошедшей сессии предстоящей гонки в Сан-Паулу.
Сегодня, 18:48
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

В пятницу, 11 ноября, в Сан-Паулу на автодроме Интерлагос завершилась первая практика Гран-при Бразилии.

По итогам сессии лучшее время было установлено пилотом Ред Булл Серхио Пересом  Мексиканец сумел опередить Шарля Леклера из Феррари всего на 0,004 с, который в свою очередь сам оказался быстрее Макса Ферстаппена на то же время.

Результаты первой практики:

Читай также: Алонсо: Постараюсь стать чемпионом мира в 2023 или 2024 году

В этот уик-енд состоится последний в сезоне спринт. Квалификация спринтерской гонки пройдет в пятницу, 11 ноября, в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Ред Булл Гран-при Бразилии

Статьи по теме

Сайнс получит уже шестой мотор и штраф на Гран-при Бразилии Сайнс получит уже шестой мотор и штраф на Гран-при Бразилии
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Сборная Украины обыграла Нидерланды в рамках отбора на ЧМ-2023 по баскетболу Сборная Украины обыграла Нидерланды в рамках отбора на ЧМ-2023 по баскетболу
Спарринги перед ЧМ-2022: Канада не смогла обыграть Бахрейн Спарринги перед ЧМ-2022: Канада не смогла обыграть Бахрейн
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Сборные22:51
Сборная Украины обыграла Нидерланды в рамках отбора на ЧМ-2023 по баскетболу
ЧМ-202222:31
Спарринги перед ЧМ-2022: Канада не смогла обыграть Бахрейн
Киберспорт22:28
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляция матча NaVi - Furia
Киберспорт22:09
IEM Rio Major: Heroic обыграли Spirit, матч NaVi с хозяевами турнира
Европа21:47
Вингер Манчестер Юнайтед набил тату в качестве ответа хейтерам
Европа21:20
Клопп встал на защиту Трента после критики со стороны Невилла
ЧМ-202220:51
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов20:30
Гол Месси в ворота Бенфики признан лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов
Европа20:07
Конте: Я должен чувствовать, что заслужил новый контракт с Тоттенхэмом
НБА19:42
НБА оштрафовала звезду Чикаго за показанный средний палец во время матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK