Бинотто оставляет пост руководителя команды Феррари

Стало известно, что президент компании Феррари решил уволить с поста руководителя команды Маттиа Бинотто. Итальянский инженер возглавлял Скудерию с января 2019 года.

Его заменит Фредерик Вассер, который в настоящее время занимает такую ​​же должность в Альфа Ромео. Его кандидатуру руководство рассматривало еще летом, но решение было принято только сегодня 15 ноября. Новый руководитель Скудерии приступит к работе только в январе.

Ранее Вассер работал на том же посту в командах Заубер и Рено, а еще раньше в АРТ в GP2.

Напомним, что перед последним Гран-при сезона команда Феррари занимает второе место в Кубке конструкторов. Австрийская команда Ред Булл досрочно оформила себе чемпионский титул.

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