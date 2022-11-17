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Мик Шумахер: Сейчас я точно знаю, что заслуживаю место в Формуле 1

Оставшийся без места в Ф1 немецкий гонщик обещает вернуться.
Сегодня, 15:40
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

В четверг, 17 ноября, Хаас объявил, что не станет продлевать контракт с Миком Шумахером. Его место в кокпите американской команды в 2023 году займет Нико Хюлькенберг.

Сын легендарного Михаэля Шумахера опубликовал пост в Instagram, в котором выразил свое разочарование данным событием.

"Это будет моя последняя гонка в составе Хаас. Я не хочу скрывать тот факт, что очень разочарован решением не продлевать мой контракт. Тем не менее, я бы хотел поблагодарить Хаас и Феррари за эту предоставленную возможность. Эти совместные годы помогли мне заматереть как в техническом плане, так и личном".

"И особенно, когда вещи становились труднее, я понял, как сильно я люблю этот спорт. Временами это было ухабисто, но я неуклонно улучшался, многому учился и сейчас я знаю наверняка, что точно заслуживаю место в Формуле 1. Эта тема для меня какая угодно, но не закрыта. Неудачи делают тебя только сильнее".

"Мой огонь горит ради Формулы 1 и я буду сражаться за то, чтобы вернутся на стартовую решетку". 

Напомним, что Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 20 ноября. Эта гонка станет последней в карьере для наставника Мика и фаната Михаэля - Себастьяна Феттеля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Нико Хюлькенберг Мик Шумахер

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