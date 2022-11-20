iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

ФИА готова расследовать аварию Переса во время квалификации Гран-при Монако

Президент Федерации заверил, что не боится расследовать то, что произошло уже достаточно давно.
Сегодня, 15:35
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Недавний конфликт Макса Ферстаппена и Серхио Переса поднял тему того, что мексиканец мог специально разбиться во время квалификации Гран-при Монако, чтобы не позволить своему напарнику обойти его.

Эта информация, которая не является достоверной, заинтересовала ФИА, которая может начать расследование данного инцидента, о чем заявил президент Федерации Мохаммед Бин Сулайем.

"Я не знаю никого с нашей стороны, кто хотел бы начать расследование. Но если есть что-то, что стоит расследовать, мы более, чем счастливы это сделать", - цитирует Бин Сулайема Motorsport.

"Я не стану скрывать, что не боюсь этого и готов к потенциальным сложностям. И не буду прятаться. Я первым перейду к действию, если начнутся проблемы. Если не делать этого, никогда не стать лучше. Тут сомнений нет".

Читай также: Гран-при Абу-Даби: Red Bull взяли дубль в квалификации, Леклер замкнул тройку лидеров

Напомним, что на Гран-при Абу-Даби Серхио Перес поборется с Шарлем Леклером за право стать вторым лучшим пилотом этого чемпионата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Монако Серхио Перес

Статьи по теме

Формула-1: Кубок конструкторов-2022 Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Ферстаппен завоевал победу на Гран-при Абу-Даби, Леклер - 2-й в гонке и чемпионате, Феттель попрощался с Формулой 1 Ферстаппен завоевал победу на Гран-при Абу-Даби, Леклер - 2-й в гонке и чемпионате, Феттель попрощался с Формулой 1
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уолл устроил фестиваль аллей-упов, Халибертон забросил баззербитер с центра площадки
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уолл устроил фестиваль аллей-упов, Халибертон забросил баззербитер с центра площадки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ЧМ-202218:37
Первый скандал турнира? Судья отменил гол Эквадора в ворота Катара на ЧМ-2022
ЧМ-202218:24
Валенсия - автор первого гола на ЧМ-2022
Формула 118:10
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Формула 118:07
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 118:04
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
ЧМ-202218:00
Морган Фримен и Чонгук: как прошла церемония открытия ЧМ в Катаре
Формула 117:59
Ферстаппен завоевал победу на Гран-при Абу-Даби, Леклер - 2-й в гонке и чемпионате, Феттель попрощался с Формулой 1
ЧМ-202217:55
Бэйл: Каждый валлиец мечтал увидеть свою сборную на Мундиале
Европа17:33
Экс-футболист Барселоны и Ливерпуля может стать игроком клуба МЛС
ЧМ-202217:27
Кафу: 20 лет без кубка ЧМ и даже без финала - слишком долго для Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK