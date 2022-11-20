ФИА готова расследовать аварию Переса во время квалификации Гран-при Монако

Президент Федерации заверил, что не боится расследовать то, что произошло уже достаточно давно.

Недавний конфликт Макса Ферстаппена и Серхио Переса поднял тему того, что мексиканец мог специально разбиться во время квалификации Гран-при Монако, чтобы не позволить своему напарнику обойти его.

Эта информация, которая не является достоверной, заинтересовала ФИА, которая может начать расследование данного инцидента, о чем заявил президент Федерации Мохаммед Бин Сулайем.

"Я не знаю никого с нашей стороны, кто хотел бы начать расследование. Но если есть что-то, что стоит расследовать, мы более, чем счастливы это сделать", - цитирует Бин Сулайема Motorsport.

"Я не стану скрывать, что не боюсь этого и готов к потенциальным сложностям. И не буду прятаться. Я первым перейду к действию, если начнутся проблемы. Если не делать этого, никогда не стать лучше. Тут сомнений нет".

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Напомним, что на Гран-при Абу-Даби Серхио Перес поборется с Шарлем Леклером за право стать вторым лучшим пилотом этого чемпионата.