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Автоспорт

Феррари не хочет подписывать регламент 2026 года из-за Ред Булл

Итальянцы не хотят, чтобы их прямой конкурент получил определенные преимущества, которыми они сейчас не владеют.
Сегодня, 00:28
Серхио Перес и Карлос Сайнс / Getty Images
Серхио Перес и Карлос Сайнс / Getty Images

В середине августа ФИА одобрила моторный регламент на 2026 год, благодаря чему спустя несколько месяцев Ауди объявила о партнерстве с Заубером именно с этого года.

Ожидалось, что Порше станет партнером Ред Булл, поставляя команде силовые установки, но сделка сорвалась. Теперь "быки" намереваются создавать собственные установки - австрийцы уже создали подразделение Red Bull Powertrains, но пока что они пользуются помощью Хонды.

В 2026 году Ред Булл хочет получить статус моториста, что не нравится Феррари, так как этот статус даст их конкурентам некоторые преимущества, которыми они не могут пользоваться сейчас.

В связи с этим Скудерия может наложить вето на признание Ред Булл новым мотористом, передает Motorsport.

Итальянская конюшня до сих пор не подписала регламент 2026 года, хотя ФИА назначила дедлайн для подписания на 15 ноября.

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По информации Motorsport, Ред Булл, Мерседес и Ауди уже подписали регламент, в то время как Порше, Хонда и Рено все еще думают насчет одобрения - Феррари же не собирается этого делать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Ред Булл

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