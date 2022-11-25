iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Бинотто уйдет из Феррари из-за недостатка доверия со стороны президента команды

Уже в ближайшее время ожидается официальное объявление об отставке итальянца.
Сегодня, 19:38
Маттиа Бинотто / Getty Images
Маттиа Бинотто / Getty Images

Маттиа Бинотто, руководитель Феррари, вскоре покинет свою должность, сообщает Corriere della Sera. Официальное объявление команды по данному поводу ожидается в пятницу, 25 ноября.

Согласно источнику, итальянец сам решил уйти. Причиной подобного решения называется то, что Бинотто не чувствовал должного доверия со стороны президента Феррари Джона Элканна.

Также сообщается, что во время Гран-при Абу-Даби, закрывавшего сезон 2022 года, Маттиа признался близким друзьям, что устал от этой работы в таких сложных и напряженных условиях, так как большая часть критики за результаты команды была направлена именно на него.

Читай также: Технический директор Хааса вернется в Феррари после увольнения Бинотто

По информации CdS, Бинотто принял решение вовсе уйти из Скудерии, завершив свои рабочие отношения с Феррари, которые длились 28 лет.

Напомним, что недавно была информация, что Бинотто уйдет из Феррари по окончанию сезона-2022, а его место займет нынешний руководитель Альфа Ромео Фредерик Вассер. Однако затем последовало опровержение данной информации от итальянской команды.

Маттиа Бинотто стал руководителем Феррари в январе 2019 года, сменив на посту Маурицио Арривабене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Маттиа Бинотто

Статьи по теме

Болиды, чемпионат мира, сон - в таком порядке: пилоты Феррари следят за ЧМ-2022 Болиды, чемпионат мира, сон - в таком порядке: пилоты Феррари следят за ЧМ-2022
Формула-1: Кубок конструкторов-2022 Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Помочь журналистам

Видео

"It's called soccer!": американские фанаты побесили европейцев перед матчем Англия - США
"It's called soccer!": американские фанаты побесили европейцев перед матчем Англия - США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

ЧМ-202221:36
"It's called soccer!": американские фанаты побесили европейцев перед матчем Англия - США
ЧМ-202220:59
Катар - Сенегал 1:3 видео голов матча ЧМ-2022
ЧМ-202220:40
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Валенсия снова лидер рейтинга
ЧМ-202220:36
Катар - первая сборная, вылетевшая с ЧМ-2022
ЧМ-202220:09
Эквадор не сумел дожать Нидерланды - команды завершили матч вничью
Формула 119:38
Бинотто уйдет из Феррари из-за недостатка доверия со стороны президента команды
Формула 119:12
"Я продолжаю только потому, что я верю": Алонсо надеется снова стать чемпионом
ЧМ-202218:46
Неймар не сыграет против Швейцарии, участие в матче с Камеруном под вопросом
Европа18:20
Футбол лечит религию: врач Атлетико поможет Папе Римскому с больным коленом
НБА17:57
НБА отстранила игрока Лейкерс на три матча за "неспортивное поведение"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK