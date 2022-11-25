Бинотто уйдет из Феррари из-за недостатка доверия со стороны президента команды

Уже в ближайшее время ожидается официальное объявление об отставке итальянца.

Маттиа Бинотто, руководитель Феррари, вскоре покинет свою должность, сообщает Corriere della Sera. Официальное объявление команды по данному поводу ожидается в пятницу, 25 ноября.

Согласно источнику, итальянец сам решил уйти. Причиной подобного решения называется то, что Бинотто не чувствовал должного доверия со стороны президента Феррари Джона Элканна.

Также сообщается, что во время Гран-при Абу-Даби, закрывавшего сезон 2022 года, Маттиа признался близким друзьям, что устал от этой работы в таких сложных и напряженных условиях, так как большая часть критики за результаты команды была направлена именно на него.

Читай также: Технический директор Хааса вернется в Феррари после увольнения Бинотто

По информации CdS, Бинотто принял решение вовсе уйти из Скудерии, завершив свои рабочие отношения с Феррари, которые длились 28 лет.

Напомним, что недавно была информация, что Бинотто уйдет из Феррари по окончанию сезона-2022, а его место займет нынешний руководитель Альфа Ромео Фредерик Вассер. Однако затем последовало опровержение данной информации от итальянской команды.

Маттиа Бинотто стал руководителем Феррари в январе 2019 года, сменив на посту Маурицио Арривабене.