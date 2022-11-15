Феррари отрицает слухи об уходе Бинотто

Ранее в СМИ появились новости о том, что президент Феррари Джон Элканн лично решил уволить Маттиа Бинотто с должности руководителя команды. Также сообщалось, что место итальянца должен занять руководитель Альфа Ромео Фредерик Вассер уже в январе.

Недавно команда Феррари официально опровергла эту новость. По словам их представителя, это лишь безосновательные слухи, и Скудерия не намерена прощаться с Бинотто.

Scuderia Ferrari Statement:



In relation to speculation in certain media regarding Scuderia Ferrari Team Principal Mattia Binotto's position, Ferrari states that these rumours are totally without foundation. — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 15, 2022

Интересно, что команда Альфа Ромео отказалась от официальных комментариев, ничего этим не отрицая.

Надо признать, что слухи об отставке Бинотто существуют уже давно. Большое количество ошибок команды и отсутствие результатов уже давно заставляют многих подумать об изменениях. В последний раз Феррари завоевала титул в 2007 году, когда за рулем болида был Кими Райконен.