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Автоспорт

Феррари отрицает слухи об уходе Бинотто

А Альфа Ромео отказалась от комментариев.
Сегодня, 20:09
Логотип Ferrari / Getty Images
Логотип Ferrari / Getty Images

Ранее в СМИ появились новости о том, что президент Феррари Джон Элканн лично решил уволить Маттиа Бинотто с должности руководителя команды. Также сообщалось, что место итальянца должен занять руководитель Альфа Ромео Фредерик Вассер уже в январе.

Недавно команда Феррари официально опровергла эту новость. По словам их представителя, это лишь безосновательные слухи, и Скудерия не намерена прощаться с Бинотто.

Интересно, что команда Альфа Ромео отказалась от официальных комментариев, ничего этим не отрицая.

Надо признать, что слухи об отставке Бинотто существуют уже давно. Большое количество ошибок команды и отсутствие результатов уже давно заставляют многих подумать об изменениях. В последний раз Феррари завоевала титул в 2007 году, когда за рулем болида был Кими Райконен.

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