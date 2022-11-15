Феррари отрицает слухи об уходе Бинотто
Ранее в СМИ появились новости о том, что президент Феррари Джон Элканн лично решил уволить Маттиа Бинотто с должности руководителя команды. Также сообщалось, что место итальянца должен занять руководитель Альфа Ромео Фредерик Вассер уже в январе.
Недавно команда Феррари официально опровергла эту новость. По словам их представителя, это лишь безосновательные слухи, и Скудерия не намерена прощаться с Бинотто.
Scuderia Ferrari Statement:— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 15, 2022
In relation to speculation in certain media regarding Scuderia Ferrari Team Principal Mattia Binotto's position, Ferrari states that these rumours are totally without foundation.
Интересно, что команда Альфа Ромео отказалась от официальных комментариев, ничего этим не отрицая.
Надо признать, что слухи об отставке Бинотто существуют уже давно. Большое количество ошибок команды и отсутствие результатов уже давно заставляют многих подумать об изменениях. В последний раз Феррари завоевала титул в 2007 году, когда за рулем болида был Кими Райконен.