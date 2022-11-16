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Автоспорт

Технический директор Хааса вернется в Феррари после увольнения Бинотто

В Скудерии намечены перестановки на руководящих должностях.
Сегодня, 00:04
Симоне Реста
Симоне Реста

Итальянский журналист Лео Туррини  продолжает приносить горячие новости из стана Феррари.

Ранее он сообщил, что Скудерия решила расстаться с Маттиа Бинотто, что вскоре было опровергнуто итальянской командой. Теперь же Туррини анонсировал возвращение одного знаменитого технического директора - Симоне Реста, передает F1ingenerale.

Сообщается, что нынешний технический директор Хааса вернется в Скудерию, где он работал на аналогичной должности с 2001 года (была также двухлетняя "командировка" в Альфа Ромео в 2018-2019 годах).

Так как руководитель Альфа Ромео Фредерик Вассер заменит Бинотто в Феррари, Реста вернется в родную команду. Отмечается, что Симоне ушел из Феррари именно из-за конфликта с Бинотто.

К тому же под угрозой увольнения окажутся Иньяки Руэда и Лоран Мекис, занимающие должности главы стратегов и гоночного директора команды соответственно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Маттиа Бинотто

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