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Автоспорт

"Я бы победил его": Алонсо сравнил себя нынешнего с образцом 2006 года

Нандо уверен, что за последние 16 лет он стал только лучше.
Вчера, 22:40
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

В 2006 году 25-летний Фернандо Алонсо второй раз подряд обошел Михаэля Шумахера в борьбе за чемпионский титул, став двукратным чемпионом мира.

Спустя 16 лет тот титул до сих пор остается последним в карьере 41-летнего испанца. В недавнем интервью для Auto Motor und Sport Нандо сравнил эти две версии самого себя.

"Во многих компонентах я стал лучше. Я лучше "читаю" гонки, знаю, когда атаковать, а когда не стоит. В 2006 году работа с шинами играла минимальную роль. Сегодня все не так", - сказал Алонсо.

"На пит-стопах важно остановиться с сантиметровой точностью. Раньше это не имело никакого значения: ты в любом случае стоял десять секунд из-за дозаправки. Так что если бы я гонялся против Алонсо из 2006-го года, то в этих деталях я бы победил его".

В следующем сезоне Фернандо Алонсо будет выступать в составе Астон Мартин, который первым из всех команд пелотона объявил дату презентации нового болида.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

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