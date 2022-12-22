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Автоспорт

Сайнс: Для успеха потребуется победить сразу две сильные команды

Пилот не уверен, что Феррари станет чемпионом.
Сегодня, 15:12
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс поделился своими мыслями по поводу предстоящего сезона Формулы-1. Испанец считает, что борьба за чемпионство будет между ними, Мерседес и Ред Булл, и это будет очень непросто.

Напомним, что прошлый сезон Феррари закончила на втором месте, а Сайнс занял пятую строчку, когда его партнер Шарль Леклер – вторую. А в следующем сезоне Феррари ждет много работы.

"Команда преуспела, построив скорую машину. Теперь нужно понять, как мы будем работать с Фредериком Вассером. И как построить команду-победительницу. У нас есть для этого необходимые ресурсы.

Наша цель состоит не только в том, чтобы построить быструю машину, но и создать команду победителей. Такова цель Фреда, Шарля, моя, и всех, кто носит цвета Феррари", - цитирует пилота Racingnews365.

Тем не менее Сайнс не уверен, что Феррари удастся завоевать чемпионство, Мерседес и Ред Булл – очень сильные соперники. Но испанец пообещал, что команда приложит все усилия, чтобы порадовать болельщиков.

Напомним, что ранее и Шарль Леклер заявил, что в предстоящем сезоне в борьбе за чемпионский титул сойдутся три команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс

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