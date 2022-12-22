Хюлькенберг: Не я, так кто-то другой занял бы место Шумахера в Хаас

Мик Шумахер потерял свое место в Хаас после двух лет пребывания в статусе боевого пилота. В американской команде его заменит другой немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, который последние несколько лет был на подхвате у нескольких команд.

Сам Халк не считает, что выбор именно его в качестве замены Мика играет какую-то особенную роль.

"Мы с Миком давно не общались", - цитирует Нико RTL. "Честно говоря, за все это время мы с ним не так часто разговаривали. К тому же, Мик -представитель совсем другого поколения. У нас с ним никогда не было таких отношений, как у Мика со Себастьяном Феттелем".

"Все сложилось так, как сложилось. Если бы не я, место Мика занял бы кто-то другой. В Формуле 1 главное – результаты и уровень выступлений. Если ты убедил команду своими выступлениями и даешь результат, то у тебя будет работа, на тебя будет спрос. Если нет – то все очень быстро закончится".

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Напомним, что весь 2023 году Мик Шумахер проведет в качестве резервного пилота Мерседес.