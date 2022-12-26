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Автоспорт

Хэмилтон: Хочу уйти из Формулы 1 чемпионом мира

Сэр Льюис рассказал, при каких условиях он завершит карьеру.
Вчера, 23:34
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон впервые в карьере завершил сезон без победы. Это прервало его уникальную 15-летнюю серию.

Несмотря на неудачную кампанию, 37-летний британец по-прежнему надеется побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов - оба пилота являются 7-кратными чемпионами мира.

"Я знаю, как тяжело быть на вершине и оставаться на ней", - цитирует Хэма Bild. "Мы хотим туда вернуться. Конец прошлого сезона дает нам большую надежду: последние несколько гонок показали отчетливый позитивный тренд. Настойчивостью можно добиться чего угодно".

Льюис заявил, что он с командой еще не начинал переговоры по новому контракту. Он также признался, что мечтает уйти из спорта в звании чемпиона мира. 

"Мы еще не начинали переговоры - у нас не было времени. Последние два месяца мы провели в дороге. Считаю, что уйти чемпионом мира – мечта любого спортсмена. Я тоже этого хочу".

Напомним, что на ISPORT недавно вышел материал по итогам сезона Формулы 1 2022 года, в котором нашлось место Мерседес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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