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Автоспорт

Вольфф: Из-за подпрыгивания болид ломал двигатель, но он оказался сверхнадежным

Руководитель "серебряных стрел" похвалил свою команду, которая создала надежный мотор, выдерживающий огромные нагрузки.
Сегодня, 09:34
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Первую часть сезона 2022 года Мерседес страдал от сильного подпрыгивания, что должно было бы приводить к сильны повреждениям компонентов болида, в том числе двигателя. 

Но немецкая команда создала настолько надежную силовую установку, что она сумела выдержать все эти нагрузки. Этот факт выделил руководитель Мерседеса Тото Вольфф в обзоре всего сезона.

"В начале сезона у нас были трудности с силовой установкой. Нам не нравились некоторые аспекты, касающиеся высвобождения энергии и управляемости. Но несмотря на заморозку развития моторов, наша команда смогла повысить эффективность и справиться со сложной ситуация, ведь из-за подпрыгивания машина ломала двигатель".

"Тем не менее, мы оказались супернадежными, мотор очень здорово проявлял себя ближе к середине и в конце сезона".

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В подтверждение этих слов глава моторного подразделения Хайвел Томас заявил, что на деталях двигателя были видны удары о землю, которые они выдержали.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Тото Вольфф

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