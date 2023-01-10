Хорнер поддержит решение Феттеля вернуться в Формулу 1, даже в роли руководителя

Бывшие наставник и подопечный в будущем могут встретиться на паритетных должностях.

Следующий сезон станет первым с 2007 года, когда на стартовой решетке не будет Себастьяна Феттеля. Себ в возрасте 35 лет решил завершить карьеру, уйдя в статусе 4-кратного чемпиона мира.

Однако это не значит, что он не может вернуться. Феттель может снова последовать примеру своего кумира Михаэля Шумахера, который после 3-летнего перерыва вернулся в Формулу 1.

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что поддержит любое решение своего бывшего подопечного, даже если он захочет стать руководителем команды.

"Он отличный человек. Он понимает ценность людей и вклад, который они вносят в успех", - цитирует Хорнера официальный сайт Ф1.

"И я думаю, что за последние пару лет он также превратился в своего рода советника пилотов. Так что, все зависит от того, чему он хочет себя посвятить".

"Он один из тех парней, которые раздражающе хороши во всем, что хотят делать. Поэтому я уверен, что если бы он выбрал этот путь, у него бы это очень хорошо получилось".

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В своем последнем сезоне Себастьян Феттель занял 12-е место в личном зачете пилотов, заработав 37 очков.