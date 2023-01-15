Вольфф: Союз Андретти и Кадиллак - это заявление

Прошлым летом руководитель Мерседес Тото Вольфф выразил мнение, что любая команда, которая намерена попасть в Формулу 1, должна определенным образом повысить ценность спорта.

Теперь же, когда на попадание в чемпионат претендуют Андретти Автоспорт и Кадиллак, он считает, что данный союз - именно то, о чем он говорил летом.

"Кадиллак и General Motors — это заявление. Объединение их усилий с Андретти — это, безусловно, позитив", — цитирует Вольффа Motorsport.

"Это дает другой угол зрения, который может быть выгодным или нет для Формулы 1. Но определенно никто никогда не будет подвергать сомнению родословную GM или Кадиллак в автоспорте, и их статус в качестве глобальных автомобильных компаний".

Ранее стало известно, что многолетний стратег Мерседес стал новым руководителем Уильямса, где он заменил в должности Йоста Капито.