Сайнс: Верну стабильного Карлоса из 2021 года, но Феррари должна быть идеальной

Первый сезон в Феррари стал достаточно успешным для Карлоса Сайнса: он не только обошел своего напарника, Шарля Леклера, в личном зачете пилотов, но также стал "лучшим среди остальных" после гонщиков Ред Булл и Мерседес.

Однако в следующем сезоне испанец потерял свою стабильность: отличные выступления сменялись провалами. Сайнс пообещал, что в 2023 году вернется "постоянная версия Карлоса из 2021 года".

"Я многому научился. Я горжусь прогрессом, которого добился вместе с инженерами. Горжусь тем, как нам удалось изменить темп. И да, я позабочусь о том, чтобы в следующем году я снова стал таким же стабильным Карлосом, как в 2021 году, и мы добьемся хороших результатов", - цитирует Карлоса официальный сайт Формулы 1.

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Когда его спросили, сможет ли итальянская команда бросить вызов Макса Ферстаппена и Ред Булл, Сайнс добавил, что и он, и его команда должны быть "идеальными", чтобы это произошло.

"Очевидно, в прошлом году это было невозможно, потому что я очень далек от Макса Ферстаппена в чемпионате. У Ред Булл просто было лучшее сочетание: более быстрая машина и более быстрый пилот".

"Я чувствую, что в идеальный год это может быть возможным, но мы должны быть идеальными и нам нужно будет улучшить машину. Мне нужно прибавить, особенно в первой половине сезона. Это моя цель. Посмотрим, что принесет нам жизнь в этом году".

В прошлом сезоне Карлос Сайнс занял пятое место в личном зачете пилотов, заработав 246 очков, уступив Шарлю Леклеру 62 очка.