Ферстаппен: Хэмилтон - один из величайших пилотов в истории, он может выиграть 8-й титул

Макс уверен, что в 2023 году, при наличии у его конкурентов быстрого болида, ему будет куда сложнее стать чемпионом.

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен считает, что его соперник из Мерседеса Льюис Хэмилтон по-прежнему в состоянии не только навязать ему борьбу за титулы, но и стать восьмикратным чемпионом, что станет новым рекордом серии.

При этом нидерландец в интервью для Sky Sports отметил, что британец - не единственный пилот в пелотоне, кто сможет бороться за чемпионство в 2023 году.

"Он - один из величайших гонщиков, когда-либо выступавших в этом виде спорта. Поэтому, если у него будет соответствующая машина, он сможет снова бороться за титул", — сказал Ферстаппен о Хэмилтоне.

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"Но то же самое касается и Джорджа (Расселла) Шарля (Леклера) и Ландо (Норриса) - если у них будет болид, способный выиграть чемпионат, они это сделают".

"Однако когда у тебя есть такая машина, на тебя оказывается давление - ты не можешь позволить себе совершать большие ошибки. Это немного другое давление. Но я уверен, что как только эти парни наберут ход, все возможно, ведь у них у всех есть для этого талант".

Напомним, что днем ранее Ред Булл провел презентацию своего болида и ливреи, которая мало чем отличается от того, что было в прошлом сезоне.