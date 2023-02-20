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Фанаты Формулы-1 проголосовали за лучшую ливрею сезона-2023

Выбор фанатов был очевиден.
Сегодня, 17:27
W14 E Performance / Mercedes
W14 E Performance / Mercedes

На официальном сайте Формулы-1 прошло голосование за лучшую ливрею на сезон-2023. 

В нем приняло участие более 80 тысяч посетителей сайта, большинство из которых выбрало ливрею Мерседеса лучший.

"Серебрянные стрелы" снова вернулись к черному цвету, который пришелся по вкусу трети фанатов. Благодаря этому Мерседес победил с огромным отрывом, оставив Феррари и Ред Булл позади.

Лучшая ливрея на сезон-2023 по мнению фанатов

  1. Мерседес – 31 %
  2. Феррари – 19 %
  3. Альфа Ромео – 15 %
  4. Ред Булл – 8 %
  5. Астон Мартин – 7 %

Ранее руководитель Мерседеса Тото Вольфф рассказал, почему команда вернулась к черному цвету.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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