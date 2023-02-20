Фанаты Формулы-1 проголосовали за лучшую ливрею сезона-2023
Выбор фанатов был очевиден.
На официальном сайте Формулы-1 прошло голосование за лучшую ливрею на сезон-2023.
В нем приняло участие более 80 тысяч посетителей сайта, большинство из которых выбрало ливрею Мерседеса лучший.
"Серебрянные стрелы" снова вернулись к черному цвету, который пришелся по вкусу трети фанатов. Благодаря этому Мерседес победил с огромным отрывом, оставив Феррари и Ред Булл позади.
Лучшая ливрея на сезон-2023 по мнению фанатов
- Мерседес – 31 %
- Феррари – 19 %
- Альфа Ромео – 15 %
- Ред Булл – 8 %
- Астон Мартин – 7 %
Ранее руководитель Мерседеса Тото Вольфф рассказал, почему команда вернулась к черному цвету.