Фанаты Формулы-1 проголосовали за лучшую ливрею сезона-2023

На официальном сайте Формулы-1 прошло голосование за лучшую ливрею на сезон-2023.

В нем приняло участие более 80 тысяч посетителей сайта, большинство из которых выбрало ливрею Мерседеса лучший.

"Серебрянные стрелы" снова вернулись к черному цвету, который пришелся по вкусу трети фанатов. Благодаря этому Мерседес победил с огромным отрывом, оставив Феррари и Ред Булл позади.

Лучшая ливрея на сезон-2023 по мнению фанатов

Мерседес – 31 % Феррари – 19 % Альфа Ромео – 15 % Ред Булл – 8 % Астон Мартин – 7 %

Ранее руководитель Мерседеса Тото Вольфф рассказал, почему команда вернулась к черному цвету.