Мерседес может сменить концепцию болида по ходу сезона-2023
Руководители Мерседес считают, что их аэродинамический дизайн без боковых понтонов, противоречащий тенденции остальной части пелотона, не был проблемой сложного сезона 2022 года. Но их вера в концепцию "зероподов" не бессмертна.
Как сообщает Mirror, который ссылается на Теда Кравица из Sky Sports, "
черные серебряные стрелы" создали еще одну концепцию болида, которой пользуются Ред Булл и Феррари.
По информации источника, немецкая команда даст своим "зероподам" еще один шанс на реализацию. Если эта концепция не принесет результат и Мерседес вновь будет уступать конкурентам, прямо по ходу сезона команда перейдет на план Б.
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Также сообщается, что разработка второй концепции может сильно ударить по финансовым возможностям команды улучшать болид по ходу сезона, так как у всех есть определенный потолок расходов.