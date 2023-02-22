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Автоспорт

Мерседес может сменить концепцию болида по ходу сезона-2023

Команда пойдет на радикальный шаг, если провалившаяся в прошлом году идея не сможет себя проявить.
Сегодня, 12:58
W14 E Performance / Мерседес
W14 E Performance / Мерседес

Руководители Мерседес считают, что их аэродинамический дизайн без боковых понтонов, противоречащий тенденции остальной части пелотона, не был проблемой сложного сезона 2022 года. Но их вера в концепцию "зероподов" не бессмертна.

Как сообщает Mirror, который ссылается на Теда Кравица из Sky Sports, "черные серебряные стрелы" создали еще одну концепцию болида, которой пользуются Ред Булл и Феррари.

По информации источника, немецкая команда даст своим "зероподам" еще один шанс на реализацию. Если эта концепция не принесет результат и Мерседес вновь будет уступать конкурентам, прямо по ходу сезона команда перейдет на план Б.

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Также сообщается, что разработка второй концепции может сильно ударить по финансовым возможностям команды улучшать болид по ходу сезона, так как у всех есть определенный потолок расходов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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