Мерседес может сменить концепцию болида по ходу сезона-2023

Команда пойдет на радикальный шаг, если провалившаяся в прошлом году идея не сможет себя проявить.

Руководители Мерседес считают, что их аэродинамический дизайн без боковых понтонов, противоречащий тенденции остальной части пелотона, не был проблемой сложного сезона 2022 года. Но их вера в концепцию "зероподов" не бессмертна.

Как сообщает Mirror, который ссылается на Теда Кравица из Sky Sports, " черные серебряные стрелы" создали еще одну концепцию болида, которой пользуются Ред Булл и Феррари.

По информации источника, немецкая команда даст своим "зероподам" еще один шанс на реализацию. Если эта концепция не принесет результат и Мерседес вновь будет уступать конкурентам, прямо по ходу сезона команда перейдет на план Б.

Читай также: Ферстаппен назвал идеальный состав команды Формулы-1

Также сообщается, что разработка второй концепции может сильно ударить по финансовым возможностям команды улучшать болид по ходу сезона, так как у всех есть определенный потолок расходов.