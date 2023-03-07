Мерседес тестирует сразу две новые концепции болида

После поражения на Гран-при Бахрейна в Мерседес все же готовы отказаться от существующей концепции болида.

Победа в Бразилии и последние гонки прошлого сезона убедили инженеров, что текущая концепция с узкими боковыми понтонами эффективная.

Однако на Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон финишировал пятым, а Джордж Расселл - седьмым. Это и послужило толчком, чтобы пересмотреть свою уверенность.

"Мы дали этой концепции шанс в течение года. Она не работает. Мы не стали ближе к лидерам. Отставание от Ред Булл удвоилось или даже утроилось, поэтому мы вынуждены принимать радикальные меры", - рассказал руководитель Мерседес Тото Вольфф.

Тем не менее журналисты Auto Motor und Sport уверяют, что на самом деле на базе Мерседес сейчас тестируют сразу две различных концепции.