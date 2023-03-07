iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Мерседес тестирует сразу две новые концепции болида

Бахрейн все изменил.
Сегодня, 21:27
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

После поражения на Гран-при Бахрейна в Мерседес все же готовы отказаться от существующей концепции болида.

Победа в Бразилии и последние гонки прошлого сезона убедили инженеров, что текущая концепция с узкими боковыми понтонами эффективная. 

Однако на Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон финишировал пятым, а Джордж Расселл - седьмым. Это и послужило толчком, чтобы пересмотреть свою уверенность.

"Мы дали этой концепции шанс в течение года. Она не работает. Мы не стали ближе к лидерам. Отставание от Ред Булл удвоилось или даже утроилось, поэтому мы вынуждены принимать радикальные меры", - рассказал руководитель Мерседес Тото Вольфф.

Тем не менее журналисты Auto Motor und Sport уверяют, что на самом деле на базе Мерседес сейчас тестируют сразу две различных концепции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

Статьи по теме

Гран-при Бахрейна-2023: Ферстаппен завоевал поул, Алонсо только пятый Гран-при Бахрейна-2023: Ферстаппен завоевал поул, Алонсо только пятый
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Помочь журналистам

Видео

Деле Алли в FIFA 23: дешевый Зидан или обычный квиксел
Деле Алли в FIFA 23: дешевый Зидан или обычный квиксел

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место завершился этап Кубка Мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Еврокубки22:39
Будивельник в непростом матче обыграл французский Шоле
Лига конференций22:19
Лига конференций-2022/23: АЗ обыграл на выезде Лацио
Лига Чемпионов21:52
Челси - Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига конференций21:44
АЗ Алкмар добыл волевую победу над Лацио
Лига Чемпионов21:40
Челси - Боруссия Дортмунд: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:38
Бенфика - Брюгге: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Формула 121:27
Мерседес тестирует сразу две новые концепции болида
Европа21:20
Президент Барселоны выступил с заявлением касаемо обвинений в подкупе судей
Лига Чемпионов21:15
Челси - Боруссия Дортмунд: Мудрик остался на скамейке запасных
Украина20:58
Украина U-17 благодаря голам динамовских игроков Зари обыграла Кипр
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK