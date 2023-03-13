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Автоспорт

Хорнер: Для фанатов Хэмилтона я кто-то вроде антихриста

Руководитель Ред Булл вполне доволен своим статусом в глазах поклонников самого успешного пилота современности.
Сегодня, 12:38
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Кристиан Хорнер стал руководителем Ред Булл в 2005 году. В начале 2010-х он помог Себастьяну Феттелю стать 4-кратным чемпионом мира, после чего под его руководством двукратным чемпионом стал Макс Ферстаппен.

Все эти годы Хорнер максимально жестко отстаивает интересы своей команды, что часто не нравится фанатам других команд и пилотов, в частности фанатам Льюиса Хэмилтона.

"Для среднестатистического фаната Льюиса я кто-то вроде антихриста", - цитирует Хорнера The Telegraph. "Но я не стану извиняться за то, что вступаюсь за свою команду. Я ее защищаю и не скрываю своих чувств. Я знаю, что мы не мошенничали, и меня на 100% устраивает возникшая ситуация".

"Я также думаю, что все забывают: Ред Булл – невероятная история успеха и для этой страны. Конечно, мы принадлежим австрийской компании и гордимся этим. Но мы также являемся британской командой с британским руководителем, и, должно быть, 85% наших сотрудников – британцы".

Ранее Макс Ферстаппен описал свои отношения с Льюисом Хэмилтоном, назвав их "прямолинейными".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер

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