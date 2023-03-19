iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Алонсо получил штраф и потерял подиум Гран-при Саудовской Аравии

Это мог бы быть 100-й подиум в карьере испанца.
Сегодня, 21:27
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Второй этап Формулы 1 сезона-2023, который проходил в Саудовской Аравии, завершился победой Серхио Переса, который успешно преобразовал поул в свою пятую победу в карьере.

Изначально ему компанию на подиуме составили его напарник по Ред Булл Макс Ферстаппен, а также Фернандо Алонсо из Астон Мартина.

Однако уже по завершению всех церемоний стало известно, что 41-летний испанец получил штраф.

Как сообщает официальный сайт Ф1, Алонсо был оштрафован 10 секундами к его результату, так как он неправильно отбыл свой первый 5-секундный штраф, который он получил за неправильное расположение болида на стартовой решетке.

По информации источника, стюарды заметили, что во время отбывания штрафа механик команды задел болид домкратом - во время отбывания штрафа механики не имеют права прикасаться к болиду.

Таким образом Алонсо откатился с третьего места на четвертое, а его место занял Джордж Расселл. Примечательно, что Льюису Хэмилтону, который финишировал пятым, не хватило 0,3 с, чтобы обойти Алонсо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии

Статьи по теме

Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
"Не чувствую связи": Хэмилтон пожаловался на болид Мерседеса "Не чувствую связи": Хэмилтон пожаловался на болид Мерседеса
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа22:46
Араухо - автор первого автогола Эль Класико в рамках Ла Лиги в 21 веке
22:42
Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебро чемпионата Европы
Европа22:20
Лацио - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча Серии А
Европа22:05
ПСЖ - Ренн 0:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги 1
Европа21:53
Барселона - Реал Мадрид: онлайн трансляция матча 19.03.2023 чемпионата Испании
Европа21:51
Артета: После поражения Спортингу мы вернулись сосредоточенными и решительными
Формула 121:44
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 121:41
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 121:36
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 121:27
Алонсо получил штраф и потерял подиум Гран-при Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK