Алонсо получил штраф и потерял подиум Гран-при Саудовской Аравии

Второй этап Формулы 1 сезона-2023, который проходил в Саудовской Аравии, завершился победой Серхио Переса, который успешно преобразовал поул в свою пятую победу в карьере.

Изначально ему компанию на подиуме составили его напарник по Ред Булл Макс Ферстаппен, а также Фернандо Алонсо из Астон Мартина.

Однако уже по завершению всех церемоний стало известно, что 41-летний испанец получил штраф.

Как сообщает официальный сайт Ф1, Алонсо был оштрафован 10 секундами к его результату, так как он неправильно отбыл свой первый 5-секундный штраф, который он получил за неправильное расположение болида на стартовой решетке.

BREAKING: Fernando Alonso is given a 10s penalty for an incorrectly-served penalty, and loses his podium in Jeddah



He drops to fourth, with George Russell moving up to third#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/PWA3dM3wI4