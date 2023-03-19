За что оштрафовали Алонсо по итогам Гран-при Саудовской Аравии - видео

Появилось видео того, за что Фернандо был наказан и лишен подиума.

В Джидде завершился второй этап Формулы 1 сезона 2023 года. Победителем Гран-при Саудовской Аравии стал пилот Ред Булл Серхио Перес.

Макс Ферстаппен после неудачи в квалификации и старта с 15-й позиции сумел прорваться и финишировать вторым.

Третьим же пересек финишную черту Фернандо Алонсо. Однако после церемонии награждения появилась информация, что стюарды "наградили" его 10-секундным штрафом за то, что он неверно отбыл свой первоначальный 5-секундный штраф.

Формула 1 в социальных сетях опубликовала видео, в котором объяснили, за что пилот Астон Мартина получил наказание, лишившее его 100-го подиума в карьере.

Можно заметить, как один механик команды домкратом задел заднюю часть болида, а другой механик рукой, вероятно, совершил контакт с задним антикрылом.

В результате штрафа Фернандо Алонсо опустился на одну позицию, уступив третье место Джорджу Расселлу из Мерседес.