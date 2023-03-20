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Гран-при Австралии-2023: расписание и результаты

В Мельбурне пройдет третий этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 14:40
Гран-при Австралии / Getty Images
Гран-при Австралии / Getty Images

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты соревнуются в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Гран-при Формулы 1 в Австралии проходит в Мельбурне на трассе Альберт Парк, которая является одной из быстрейших в календаре.

Источник: Getty Images

Впервые гонка состоялась здесь в 1996 году после переезда из Аделаиды и до сих пор проводится регулярно, за исключением отмененных этапов в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с того времени, с середины 90-х, и до 2019 года мельнбурнское Гран-при, как правило, открывало гоночный сезон Формулы 1.

Источник: Getty Images

Длина круга на трассе в Мельбурне составляет 5 278 м, а всего гонщики проезжают 58 кругов, преодолевая общую дистанцию в 306 124 м.

Конфигурация трассы в Мельбурне
Конфигурация трассы в Мельбурне / Источник: formula1.com

Действующим победителем Гран-при Австралии является пилот Феррари Шарль Леклер, праздновавший успех в Мельбурне в 2022 году после возвращения трассы в календарь.

Расписание и результаты заездов Гран-при Австралии-2023

Пятница, 31 марта

  • Первая практика - 04:30 по киевскому времени
  • Вторая практика - 08:00

Суббота, 1 апреля

  • Третья практика - 04:30
  • Квалификация - 08:00

Воскресенье, 2 апреля

  • Гонка - 08:00

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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